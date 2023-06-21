В Минздраве Карелии опровергли информацию о ребенке, умершем от отравления лимонадом

В социальных сетях распространяется информация об умершем от отравления ребенке в Республиканской инфекционной больнице.

Как говорится в сообщении паблика Минздрава Карелии, в социальных сетях распространяется информация об умершем от отравления ребенке в Республиканской инфекционной больнице и находящемся там же в тяжелом состоянии другом ребенке.



«Сообщаем, что это недостоверная информация, - заявили в министерстве. - В Республиканскую инфекционную больницу и Детскую республиканскую больницу им И.Н. Григовича не поступали дети с отравлениями от лимонада и других жидкостей. Тем более, никто из детей не умирал».



Медики призвали жителей Карелии пользоваться только проверенной информацией. Отметим, по стране в последние дни прокатилась волна сообщений об отравлениях детей разными напитками.



Так, в Бурятии опровергли информацию о смерти ребенка от «Тархуна». Подобные сообщения распространялись в разных регионах России, а также в Казахстане.