В Минздраве Карелии поздравили фармацевтов с профессиональным праздником

Специалистам выразили благодарность за непрерывные усилия в заботе о здоровье населения.

Ежегодно 25 сентября отмечают свой профессиональный праздник фармацевты, напомнили в паблике Минздрава Карелии.



Как подчеркнули в сообществе, фармацевты — это специалисты, задействованные на разных этапах создания лекарственных препаратов — от разработки новых лекарств до их реализации, от ученых в лабораторных халатах до специалистов в окошечках аптек, которые расскажут, чем заменить препарат, которого нет в наличии и как его принимать.



«Дорогие фармацевты! Этот день — отличная возможность отметить вашу важную роль в обществе и выразить благодарность за ваши непрерывные усилия в заботе о здоровье населения. От всей души желаем вам успехов в вашей профессиональной деятельности, крепкого здоровья, вдохновения и радости от каждого рабочего дня», — написали в сообществе республиканского Минздрава.