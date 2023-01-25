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В Минздраве Карелии рассказали, как просмотреть свои электронные больничные на госуслугах (ИНСТРУКЦИЯ)

Новости. Общество
10:01, 11 Февраля 2023
фото: www.sredneuralsk.info

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В Минздраве Карелии сообщили о решении проблемы, которая возникает при попытке просмотра больничных на портале госуслуг.

Как на своей странице в социальной сети рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, на портале государственных услуг (ЕПГУ) возникла проблема с просмотром медицинских документов. 

«Объясню, в чем суть. Гражданин записывается к врачу через ЕПГУ. Затем приходит на прием. После окончания лечения или установления диагноза, терапевт «закрывает» случай. Затем ЕПГУ присылает на мобильный телефон гражданина ссылку, по которой можно посмотреть свои медицинские документы. Но ссылка эта не работает по независящим от Минздрава причинам», - написал министр.

Минздрав Карелии совместно с Минздравом России предложили альтернативный путь в пять кликов, заявил Охлопков. 

«Вы заходите в свой личный кабинет на портале «Госуслуги», далее - в «Профиль», затем – в «Документы и данные», потом в «Здоровье» и, наконец, нажимаете на «Медицинские документы», - сообщил глава регионального Минздрава.

Министр обратил отдельное внимание на необходимость актуализировать данные страхового полиса и СНИЛС при записи к врачу на портале госуслуг.









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