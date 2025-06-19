В Минздраве Карелии рассказали, как решают кадровую проблему

Кадровый вопрос — ключевой для карельского здравоохранения. Какие на данный момент в Минздраве используют способы решения важной для отрасли кадровой проблемы.

Первый — обучение специалистов, в том числе целевое. С 20 июня в Карелии стартовала приёмная кампания в учебные заведения среднего и высшего профессионального образования. Часто выпускники выбирают целевое обучение. Оно приносит свои плоды. В этом году по целевым договорам завершают обучение 206 выпускников-медиков, в том числе 125 врачей и 81 специалистов со средним медицинским образованием. Часть «целевиков» продолжат учиться на новом образовательном уровне, большинство — осенью придут работать в учреждения здравоохранения. В 2025 году Минздрав Карелии планирует заключить почти 300 целевых договоров.

Также в нашей республике с 2012 года реализуется программа «Земский доктор». На сегодня участниками программы уже стали 438 медицинских работников. Финансирование мероприятий ежегодно увеличивается — в 2025 году на эти цели предусмотрено 90,5 млн рублей.

Подробнее об этих двух решениях кадровой проблемы читайте в нашем материале.