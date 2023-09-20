В Минздраве Карелии рассказали, как в республике изменилась ситуация с ОРВИ

Появились оперативные данные по эпидемиологической обстановке.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии стал ниже эпидемического порога на 14,8%, сообщили 22 сентября в республиканском Минздраве со ссылкой на оперативные данные регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в источнике, на 18 сентября зарегистрировали 3166 случаев заболевания ОРВИ.



Подчеркнули, что на эту же дату в прошлом году заболевших было больше — 4 864. Уровень заболеваемости превышал эпидемический порог на 40,3% за счет возрастной группы 15 лет и старше.

Год назад обстановка осложнялась циркулированием ковидной инфекции, сообщили в источнике.



Еженедельная информация об эпидситуации в Карелии доступна на сайте РПН https://10.rospotrebnadzor.ru/news/sanitarno_epidemio..





