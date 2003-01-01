В Минздраве Карелии рассказали, как восполнить дефицит железа и ферритина

Хроническая усталость и утомляемость могут быть симптомами анемии, когда в организме не хватает железа и ферритина.

В Минздраве Карелии рассказали, как восполнить дефицит и почему это важно.

Врач-терапевт Беломорской ЦРБ Максим Фёдоров напомнил, что нехватка железа негативно сказывается на женском организме. И один из очевидных симптомов — это хроническая усталость. Норма гемоглобина — 120 г/л у женщин, норма ферритина у женщин — 10–120 мкг/л, у мужчин повыше.

— Ферритин — это наши запасы железа в организме, то, что остается. К сожалению, вы не сможете восполнить этот дефицит, просто добавив в ваш рацион железосодержащие продукты. Вы можете хоть одни яблоки есть, но железо не восполните. Самые безопасные для кишечника — препараты трехвалентного железа. Меньше всего побочных действий. При этом, если вы начнете их пить в большой дозе 200-300 мг в сутки, тогда вы восполните дефицит железа и свой ферритин через 2-3 месяца. То есть это не быстро. Нужно потратить время, усилия. При этом контролируя уровень железа, — отметил врач.

Анемия является серьезной и частой проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) она затрагивает около 2 миллиардов человек по всему миру. Особенно уязвимыми группами являются дети раннего возраста, беременные женщины и женщины детородного возраста. Основной причиной анемии остается дефицит железа, вызванный недостаточным его поступлением, потерями при кровотечениях, нарушением всасывания или повышенной потребностью.