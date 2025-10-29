В Минздраве Карелии рассказали, какие медуслуги с 2026 года станут доступны бесплатно

Со следующего года в Карелии расширят список бесплатных анализов.
С 2026 года расширят список медицинских исследований, которые будут финансироваться из средств обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
В перечень новых исследований войдут неинвазивное пренатальное тестирование для беременных, определение РНК вируса гепатита C в крови методом ПЦР, лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, а также дистанционное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.
Как отметил министр, на онкологическую помощь в 2026 году предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Расходы на медицинскую реабилитацию вырастут на 9,5% и составят 42,2 миллиона рублей. На сердечно-сосудистые операции, включая стентирование коронарных артерий и имплантацию кардиостимуляторов, направят 631 миллион рублей.
Общий бюджет территориальной программы ОМС в 2026 году составит 20,4 миллиарда рублей. Увеличение финансирования стало возможным благодаря росту доходов бюджета территориального фонда ОМС на 1,5 миллиарда рублей.
Ранее в Минздраве рассказали о патологиях, выявленных в ходе мужских чекапов здоровья.