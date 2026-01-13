В Минздраве Карелии рассказали, какие продукты помогают сохранить энергию после обеда

Специалисты по питанию выделили продукты, которые улучшают продуктивность и работу мозга, сохраняют ясность ума и те, от которых после обеда лучше отказаться.
Ключевую роль в поддержании работы мозга играют Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе (лосось, скумбрия, сельдь). Их рекомендуют включать в рацион не реже двух раз в неделю, сообщает Минздрав Карелии.
Если рыба не в вашем вкусе, альтернативным источником полезных для нейронов веществ являются яйца, богатые холином.
Для улучшения кровообращения мозга полезен тёмный шоколад (от 70% какао), а авокадо и листовая зелень (шпинат, руккола) помогают поддерживать здоровье сосудов и замедляют возрастные изменения благодаря витамину К и лютеину в её составе.
Чтобы избежать послеобеденного спада энергии и сонливости, врачи советуют минимизировать потребление быстрых углеводов: белого хлеба, сладостей и сладких газированных напитков. Они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, а потом его падение. Также не способствует продуктивности тяжёлая жареная пища, на переваривание которой организм тратит слишком много энергии.
В качестве примера сбалансированного приёма пищи эксперты приводят запечённого лосося с киноа и салатом из шпината с авокадо или овощной омлет с цельнозерновым хлебом. Главный принцип — избегать переедания, чтобы энергия тратилась на умственную деятельность, а не на пищеварение.
Ранее психолог рассказала, сколько дней нужно на адаптацию после длинных выходных.