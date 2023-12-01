В Минздраве Карелии рассказали, люди с какой группой крови сильнее всего подвержены алкоголизму

Как выяснили ученые, группа крови влияет на силу воли и склонность к алкоголизму.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков специально для жителей республики попросил самого востребованного и знаменитого нарколога дать разъяснение, на что влияет группа крови.



Как выяснили ученые, группа крови влияет, например, на силу воли, умение выходить из стрессовых ситуаций и склонность к алкоголизму.



«Первая группа крови. Люди с такой группой крови предрасположены к алкоголизму, однако многие из них обладают критическим взглядом на ситуацию и умеют сдерживаться, поэтому реже становятся алкоголиками», — написал министр на своей странице в соцсети.



Вторая группа крови. Сотрудник центра исследований психоактивных веществ в Нью-Джерси Лилиан Герберма предупреждает: алкоголь опасен для здоровья, а если у вас 2 группа крови, то он опасен вдвойне. С выводами американского коллеги согласен российский нарколог Алексей Казанцев: более половины пациентов, состоящих на учете или проходящих лечение от алкоголизма, имеют вторую группу крови.



Самая потенциально опасная — третья группа крови. Ее обладатели больше всех склонны к тому, чтобы стать алкоголиками. Это люди эмоциональные, поэтому со стрессом справляются с помощью алкоголя, написал Охлопков.



— Четвертая группа крови — самая устойчивая к алкоголю. 90% опрошенных людей с такой группой крови совершенно равнодушны к алкоголю, резюмировал глава карельского Минздрава.