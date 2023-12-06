В Минздраве Карелии рассказали о плюсах целевого обучения

Сейчас в вузах и ссузах республики медицинское образование получают около 900 целевиков.

На сегодня в высших и средних специальных учебных заведениях Карелии 900 человек получают медицинское образование по целевому направлению. Около 600 из них обучаются на уровне специалитета, 131 – на уровне ординатуры, остальные получают среднее профессиональное медицинское образование. Об этом в эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказала первый замминистра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.

В 2023 году целевое обучение по медицинским направлениям в Карелии закончили 102 человека. В 2024-м закончить обучение должны еще порядка 200 человек, которые также должны будут приступить к работе в медицинских организациях, которые выдали им целевые направления.

«Целевое обучение у нас сейчас проходят не только жители Карелии. К нам приезжают и из других регионов, в том числе из Вологодской, Псковской области, из Подмосковья. Наши учебные заведения достаточно популярны, они высокого уровня и привлекают для целевого обучения не только студентов из Карелии», - отметила Ольга Руотцелайнен.

Целевое обучение имеет немало плюсов для будущих студентов, добавила Руотцелайнен. В частности, оно дает определенные преимущества при поступлении в учебное заведение и предполагает гарантированное трудоустройство в ту медицинскую организацию, которая выдала целевое направление. Кроме того, с 2022 года целевики, получившие образование и вернувшиеся работать в выдавшую направление медорганизацию, могут претендовать на выплаты по программе «Земский доктор».