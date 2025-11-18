В Минздраве Карелии рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП водителя бензовоза

Водитель бензовоза с тяжелыми травмами находится в больнице.
Состояние водителя бензовоза, пострадавшего в массовом ДТП 18 ноября на трассе «Сортавала», остается тяжелым. Об этом сообщил нлава министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков
У 33-летнего мужчины диагностированы сотрясение головного мозга, перелом, множественные ушибы, гематомы и ссадины.
Пострадавший получает лечение в хирургическом отделении Сортавальской центральной районной больницы.
Как мы писали ранее, ДТП произошло около 12:00 на 179-м километре автодороги А-121 «Сортавала». По предварительным данным, водитель грузовика SITRAK, двигаясь в сторону города Лахденпохья, не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с бензовозом Volvo. После этого в грузовик врезался легковой автомобиль Renault Symbol, который, в свою очередь, столкнулся с Toyota RAV4.
Ранее стало известно, кто погиб в этом трагическом ДТП.