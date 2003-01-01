В Минздраве Карелии рассказали о состоянии водителя фургона, разорванного в столкновении с КамАЗом

В ведомстве рассказали, как себя чувствует 23-летний водитель красного фургона, который после жёсткого ДТП буквально развалился пополам.

В Минздраве Карелии «Столице на Онего» сообщили, что водитель фургона Peugeot Boxer после страшной аварии отделался только ушибами. Никаких других травм он не получил. После аварии его доставили в медучреждение, где его осмотрели врачи. После этого отпустили домой.

Напомним, утром в субботу, 20 декабря, под Петрозаводском произошло серьезное ДТП. Авария случилась в 07:45 на подъезде к поселку Новая Вилга в Прионежском районе. Водитель фургона Peugeot Boxer, двигаясь по Пряжинскому шоссе от федеральной трассы Р-21 «Кола» в сторону Петрозаводска, не выдержал безопасный боковой интервал.

В результате фургон столкнулся со встречным грузовым автомобилем КАМАЗ, после чего съехал в левый кювет по ходу своего движения. Фургон был практически разорван пополам.

В полиции рассказали о самочувствии женщины и младенца, попавших под колёса авто на Голиковке.