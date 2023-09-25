В Минздраве Карелии рассказали о спасении мужчины, попавшего под трактор

Врачи Сортавальской ЦРБ ночью боролись за жизнь 35-летнего водителя с серьезными травмами.

В Минздраве республики Карелии рассказали о спасении 35-летнего водителя автомобиля, который минувшей ночью попал в аварию на 258 километре федеральной автодороги А-121 Сортавала около поселка Вуорио.

Мужчина не справился с управлением и столкнулся с трактором. С тяжелыми травмами он был доставлен в районную больницу, где ему выполнили экстренную многочасовую операцию.

«Множественный разрыв печени, массивное кровотечение брюшной полости. После операции больной находится в отделении реанимации, после стабилизации планируется перевод в республиканскую больницу», — рассказал Ибрагим Акбаров, и. о. заведующего хирургическим отделением.

Напомним, авария с участием легковушки и трактора произошла в 22.14 вечера 26 сентября в Сортавальском районе.