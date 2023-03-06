В Минздраве Карелии рассказали об особенностях женского алкоголизма

Особенностями женского алкоголизма озаботились в Минздраве Карелии на следующий день после 8 марта.

Как сообщили в пресс-службе министерства, о негативном воздействии алкоголя на женский организм рассказала главный нарколог Карелии Ольга Ларионова.



По ее словам, женщины иначе реагируют на алкоголь, нежели мужской. Это происходит из-за физиологических особенностей: меньшая масса тела (в том числе, печени), меньшая активность ферментных систем. При одинаковых объемах спиртного женский организм получает гораздо большую токсическую нагрузку. Зависимость формируется быстрее.



«Чрезмерное употребление алкоголя часто отражается на внешности женщины, — заявила врач. — Эти изменения могут коснуться как лица: отечность, изменения цвета кожи, раннее старение, так и внешности в целом: общая неухоженность, ломкость волос и ногтей из-за неправильного питания и интоксикации, ожирение у любительниц пива».



По ее словам, менее очевидные последствия — проблемы психологического плана.



«Любовь к алкоголю редко формируется на пустом месте, — отметила Ольга Ларионова. — Есть какие-то причины. Например, склонность к депрессивным реакциям, тревоге, неуверенность в себе, одиночество, отсутствие поддержки».



Злоупотребление спиртным только ухудшает ситуацию, усиливает психический дискомфорт, подчеркнула специалист.



«И третий момент — беременность и рождение ребенка. Во-первых, этого может и не случиться, потому что при злоупотреблении алкоголем велик риск бесплодия. Во-вторых, пострадать может ребенок», — заметила врач.



В науке это называется фетальный алкогольный синдром.