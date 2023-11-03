В Минздраве Карелии рассказали об «урожайных» днях и оценили динамику рождаемости в республике

За 10 месяцев 2023 года на свет появились 3019 новорожденных.

В октябре в Республиканском перинатальном центре им. Гуткина родилось 273 младенца, сообщили в паблике Минздрава Карелии.

Всего за 10 месяцев 2023 года на свет появились 3019 новорожденных, что только на 5 меньше, чем за аналогичный период в 2022 году, подчеркнули в источнике.



В сообществе отметили, что в среднем ежедневно происходит до 8-10 родов у женщин со всей республики, но бывают дни, когда количество родов снижается до 5-6 в сутки или увеличивается до 15-17.



Таким «урожайным» днем в прошедшем месяце стало 17 октября, когда на свет появились 17 малышей, что напомнило медицинскому персоналу активность 2012–2017 годов.



«В этот день родились 9 мальчиков и 8 девочек. 16 доношенных детей уже выписаны домой с мамами. Один ребеночек, родившийся раньше срока, продолжает находиться в перинатальном центре, он прибавляет в весе и планируется к выписке», — написали в источнике.