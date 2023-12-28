В Минздраве Карелии рассказали, с чем обычно обращаются в больницу в Новый год

Жителей Карелии предостерегли от чрезмерного употребления алкоголя и переедания.

Внимательно отнестись к своему здоровью необходимо в новогодние праздники. Злоупотребление алкоголем и жирной пищей чревато осложнениями и опасностями. Об этом в прямом эфире «ЦУР объясняет» рассказали первый заместитель министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен и главный гастроэнтеролог Карелии Ольга Барышева.

«Самое главное, чтобы все было в меру. Если даже в новогоднюю ночь получилось чуть больше, то не употреблять на следующее утро для снятия похмельного синдрома. Злоупотребление алкоголем чревато серьезными проблемами со здоровьем вплоть до обращения в стационары и очень серьезных вариантов лечения», - рассказала главный гастроэнтеролог Карелии Ольга Барышева.

Ольга Руотцелайнен также обратила внимание на безопасность при вождении. Статистика показывает, что большое количество ДТП со смертельным исходом происходит как раз по причине вождения в нетрезвом виде.

Специалисты также рассказали о том, что чаще всего жители Карелии в новогодние праздники обращаются с обострениями хронических заболеваний. Например, панкреатит, обострение холециститов. Это то, что связано с употреблением большого количества жирного, жареного.



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