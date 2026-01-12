В Минздраве Карелии рассказали, сколько человек обратились за медпомощью в праздничные дни

О работе медучреждений республики в праздники рассказал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.
С 31 декабря по 12 января в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске обратились 8257 человек. Из них 1094 пациента поступили в ночное время.
— Все эти дни сотрудники больницы просто делали свою работу. У них есть свои задачи, свои цели и свой напряженный труд. За таким трудом — годы рутины, отказов от простых человеческих радостей, усталости и дисциплины. И это касалось всех медицинских организаций в Карелии, которые круглосуточно в режиме повышенной готовности работали в новогодние каникулы, — написал Охлопков.По данным министра здравоохранения Карелии, почти 75% обратившихся за медицинской помощью находились в состоянии алкогольного опьянения. Врачи зафиксировали 40 криминальных травм, 17 человек пострадали в ДТП, еще 34 получили травмы на улице, включая 20 переломов и 3 черепно-мозговые травмы.
За этот период медики госпитализировали 620 пациентов и провели 87 операций. Станция скорой помощи приняла 5309 вызовов, бригады выезжали на место 3972 раза. В травмпункт Петрозаводска обратились 964 человека, из них 628 — по срочным показаниям (с ушибами — 333, переломами — 128, ранами — 110).
Специалисты 19 раз выезжали в районы Карелии для эвакуации тяжелых больных в стационары третьего уровня. Почти 70% пациентов с обострениями хронических заболеваний, таких как панкреатит и холецистит, нарушали диету и злоупотребляли алкоголем. Медики также оказывали помощь людям с аппендицитом, кишечной непроходимостью и другими серьезными заболеваниями.