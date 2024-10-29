В Минздраве Карелии рассказали, влияет ли алкоголь на результаты анализов

Специалисты рекомендуют не употреблять спиртное за один-два дня до начала анализов.

Главный нарколог Карелии Ольга Ларионова рассказала о том, что алкоголь может оказывать существенное влияние на результаты анализов крови.

«Алкоголь может оказывать значительное влияние на результаты анализов крови, и понимание этих эффектов важно для получения точных данных при медицинских обследованиях», — отметила врач.



Употребление алкоголя может привести к снижению уровня сахара в крови (гипогликемии), что может повлиять на результаты анализов, связанных с метаболизмом углеводов.



Алкоголь может временно повысить уровень триглицеридов в крови, что может ввести в заблуждение при оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний.



По ее словам, спиртное может увеличить печеночные ферменты АЛТ и АСТ. В результате анализы укажут на повреждение печени, чего на самом деле может и не быть.

Кроме того, если выпить накануне анализов большое количество алкоголя, то снизится уровень красных кровяных клеток, что укажет на анемию или изменение количества белых кровяных клеток. Также алкоголь оказывает мочегонное действие и может вызвать изменения в концентрации различных веществ в крови, включая электролиты, отметила нарколог.

По этой причине специалисты рекомендуют избегать употребление алкогольных напитков за 24-48 часов до сдачи анализа крови. В этом случае результаты будут более точными.