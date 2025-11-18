В Минздраве Карелии сообщили, когда в аптеках появятся льготные лекарства для диабетиков

В ведомстве признали сложности с поставкой жизненно важных лекарств для больных диабетом.
В Карелии, по данным Минздрава РК, как и в других регионах, существует дефицит лекарственных средств. До конца года некоторых препаратов не хватило. Проблема связана с ростом числа льготополучателей, а также с внедрением новых схем лечения, требующих назначения пациентам современных высокоэффективных, но при этом более дорогостоящих препаратов.
В настоящее время Минздравом Карелии по заявкам медицинских организаций осуществляется закупка препаратов за счет предстоящих ассигнований. Лекарства начнут поступать в аптеки в декабре.
В Минздраве отметили, что в Карелии более 108 тысяч граждан имеют право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федеральных и региональных программ. В 2025 году на закупку лекарственных препаратов направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, что соответствует уровню прошлого года. Все средства освоены в полном объеме.
Ранее стало известно, что прокуратура проверит информацию об отсутствии в аптеках Петрозаводска льготных лекарств для диабетиков. Согласно предварительным данным, жители города, страдающие сахарным диабетом, не могут получить льготные медицинские изделия и лекарственные препараты в социальной аптеке. В соцсетях и СМИ пишут, что уже не первую неделю отсутствует лекарство «Эводин», долгое время не было тест-полосок «Сателлит экспресс».