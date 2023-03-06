В Минздраве Карелии заинтересовались, какие комплименты больше всего нравятся женщинам

В паблике министерства здравоохранения Карелии предложили пройти опрос о комплиментах.

В сообществе Минздрава Карелии в социальной сети предложили пройти социальный опрос о том, какие комплименты наиболее приятны людям.



«Комплименты - важная часть общения. Их говорят женщинам и мужчинам, близким и незнакомым людям, детям и взрослым по разным причинам и поводам, выражая одобрение, восхищение, уважение или признание, - говорится в сообщении паблика. - Предлагаем ответить, какие комплименты вам больше нравятся».



Среди вариантов ответов - комплименты о внешносте, одежде, успехах на работе, об уме, хозяйственных талантах.