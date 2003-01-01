В Минздраве опровергли информацию о закрытии инфекционного отделения в Лоухской ЦРБ

В Минздраве Карелии информацию о закрытии отделения в Лоухской ЦРБ назвали не соответствующей действительности.
В ведомстве сообщили, что отделение просто переезжает.
— Информация о закрытии инфекционного отделения в Лоухской ЦРБ, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Инфекционное отделение Лоухской ЦРБ (2 инфекционные койки) из отдельно стоящего здания перемещается в больничный комплекс в Чупе для рационального использования площадей и финансовых средств, — говорится в сообщении ведомства.
Заболеваемость инфекционными болезнями в Лоухском районе невысокая, говорят чиновники. При этом увольнения персонала не последует, обещают они.
— Запланирована встреча главного врача Лоухской ЦРБ с населением, где будут даны все разъяснения, — говорят в Минздраве Карелии.
Ранее сообщение о закрытии отделения поступило именно от исполняющего обязанности главного врача Лоухской ЦРБ Иброхима Акбарова. Он рассказал, что реорганизация коечного фонда стационара происходит по причине тяжелого финансово-экономического положения. Пациентов с инфекционными заболеваниями, нуждающихся в стационарном лечении, предполагается отправлять в Сегежскую Ц. Б. Как он отметил в комментариях под постом, у больницы накоплены долги, есть проблемы с транспортом. Обо всем подробнее он обещает рассказать на встрече с жителями.
Добавим, что расстояние между поселками Лоухи и Чупа — около 50 км, между поселком Лоухи и Сегежей — порядка 300 км.