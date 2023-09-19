В Минздраве посоветовали жителям Карелии не медлить с вакцинацией против гриппа

В ведомстве считают, что первая волна заболеваемости придет в республику через месяц.

Жителям Карелии следует привиться от гриппа в ближайшее время, поскольку на выработку иммунитета организму требуется 2-3 недели. При этом в региональном Минздраве ожидают первую волну заболеваемости в конце октября – начале ноября, заявил в эфире «ЦУР объясняет» министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Главный инфекционист Карелии Светлана Федорова перечислила в эфире основные группы риска, которым в первую очередь следует привиться от гриппа.

К их числу относятся люди старше 60 лет, люди с заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (здесь в некоторых случаях понадобится разрешение лечащего врача), а также беременные.

В Карелию уже поступили первые партии вакцины против гриппа. Привиться можно в поликлиниках, а в Петрозаводске – еще и в мобильных пунктах вакцинации, которые работают у гипермаркета «Магнит» (ул. Ровио, 15), ТЦ «Главный» (ул. Мелентьевой, 28), ТРК «Лотос Plaza» (пр. Лесной, 47а) и гипермаркета «Лента» (ул. Ленинградская, 13). При обращении в эти пункты при себе нужно иметь паспорт.

«ЦУР объясняет» - информационный проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители ведомств и эксперты в прямом эфире отвечают на волнующие жителей Карелии вопросы.