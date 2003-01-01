В Минздраве предложили преобразовать бюджетные места в медвузах в целевые

Стали известны новые условия получения бесплатного медицинского и фармацевтического образования в России.
Все бюджетные места в медицинских вузах России могут преобразовать в целевые, сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Разработанный ведомством проект федерального закона о медобразовании уже одобрила Комиссия правительства РФ.
— Предполагается, что все бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования станут целевыми. При этом проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении. В случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, а также штраф в размере двукратной суммы компенсации, — рассказали в Минздраве.
Аналогичные требования коснутся учащихся медицинских колледжей и представителей учреждений, выдающих направления на целевое обучение — поликлиник, больниц и региональных ведомств.