В Минздраве прокомментировали наличие лекарств для диабетиков в аптеках Карелии

Необходимые препараты, по словам представителей министерства, уже распределяются по аптекам, в том числе отпускающим лекарства по льготным рецептам.

В карельских соцсетях появилась информация о нехватке лекарств для больных сахарным диабетом. Региональные СМИ приводят заявления жителей республики о том, что в аптеках Петрозаводска недоступны два препарата по рецепту, выписанному в поликлинике. При этом один из фармацевтов заявил, что лекарства появятся не раньше середины следующего месяца.

В Минздраве Карелии ответили на запрос «Столицы на Онего» по поводу наличия необходимых препаратов. В министерстве отметили, что работа по бесплатному обеспечению граждан, больных диабетом, ведется постоянно. При этом лекарства распределяются по аптекам поквартально.

В частности, таблетированный препарат «Метформин» имеется на складе уполномоченной организации «Карелфарм». Лекарственное обеспечение осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия».

«В ряде СМИ размещена информация о том, что пациентам в аптеке „Карелфарм“ отказали в выдаче препарата. Сообщаем, что сотрудник аптеки на момент обращения пациентов не обладал полной информацией о сроках следующей поставки. В связи с чем пациенты были некорректно информированы», — отметили в Минздраве.

Как уточнили в министерстве, уже 26 сентября «Метформин» во всех требуемых дозировках был закуплен и распределен по аптекам. Поставка в аптеки, отпускающие лекарства по льготным рецептам, началась.