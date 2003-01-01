В Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке

Медики рассказали о составе популярного напитка с шариками и пояснили, как часто можно его пить.

Популярный среди подростков и молодежи бабл-ти — это высококалорийный десерт в жидкой форме. Об этом рассказала заместитель главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Игнатикова. Частое употребление дает большую нагрузку на организм.

— Стакан бабл-ти (500 мл) содержит до 60 граммов сахара — это больше суточной нормы, калорийность одного стакана достигает 500 ккал, что равноценно полноценному приему пищи, но без витаминов и пользы. Тапиоковые шарики — это «пустые» калории с высоким гликемическим индексом, которые могут вызывать тяжесть и вздутие. Сухие сливки и ароматизаторы в составе — источники трансжиров, они могут провоцировать аллергии, — рассказала Елена Игнатикова.

Особенно осторожными с бабл-ти нужно быть людям с избыточным весом, диабетом, проблемами сердца и ЖКТ, а также детям и подросткам, подчеркнули медики. Они рекомендуют употреблять его не чаще 1-2 раз в месяц.

Ранее была названа безопасная месячная норма наггетсов.