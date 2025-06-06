В Минздраве рассказали о состоянии двухмесячной малышки, которую избила собственная мать

Девочка находится в реанимации Детской республиканской больницы.

Как рассказали "Столице на Онего" в Минздраве, состояние ребенка - стабильно тяжелое.

Напомним, в больницу ее доставили с сотрясением мозга. По предварительным данным, девочку избила мать, будучи пьяной.

Возбуждено уголовное дело, расследованием которого уже заинтересовался Следком России.

Сегодня для 25-летней женщины избрали меру пресечения. Она пробудет в СИЗО до 13 августа.