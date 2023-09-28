В Минздраве рассказали о состоянии мужчины, который упал с крыши дома в Петрозаводске

В воскресенье, 1 октября, мужчина упал с крыши детского театрального центра на Перевалке.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, пострадавший находится в отделении нейрохирургии Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи (БСМП).



«Состояние стабильное. После дообследования будет принято решение о дальнейшем лечении», — сообщили в министерстве.



Напомним, вечером 1 октября стало известно о том, что с крыши здания детского центра на Суворова, 2 упал мужчина. На месте происшествия работала бригада реанимобиля.