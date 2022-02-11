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В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

Новости. Общество
20:30, 14 Февраля 2022
фото: © Алексей Никольский/ТАСС

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В Минздраве оценивают состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Минздрав уточнил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля. В партии, в свою очередь, отметили, что Жириновский продолжает работать.

По данным пресс-службы, «состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь».

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