В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

В Минздраве оценивают состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Минздрав уточнил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля. В партии, в свою очередь, отметили, что Жириновский продолжает работать.

По данным пресс-службы, «состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь».