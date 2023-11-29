В Минздраве рассказали, сколько детей в Карелии рождается с помощью ЭКО

Решить проблемы с рождением малышей теперь можно через «Госуслуги».

За 10 месяцев 2023 года с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в Карелии на свет появились 164 малыша. Об этом рассказали в Минздраве Карелии, уточнив, что ежегодно в Республиканском перинатальном центре им. Гуткина К.А. процедура ЭКО помогает родиться почти 180 детям.

«Мы гордимся тем, что можем быть частью этого прекрасного процесса и делиться радостью с каждой семьей. Команда опытных врачей в процессе диагностики, лечения и поддержки на разных этапах ЭКО подходит к каждому случаю индивидуально», — привели в Минздраве слова специалистов перинатального центра.

В министерстве напомнили, что для записи к акушеру-гинекологу клинико-диагностического отделения в перинатальном центре можно обратиться через регистратуру: 333-112. Кроме того, в кабинет репродуктивного здоровья можно записаться через портал «Госуслуги».