В Минздраве России оценили риск потерять слух после гонконгского гриппа

Эксперт Минздрава подтвердил, что при гонконгском гриппе может временно ухудшаться слух в качестве осложнения.

Как рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, у больных гриппом, в том числе гонконгским, может ухудшаться слух, пишет РИА Новости.

— Грипп сопровождается такими симптомами, как жар, озноб, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, кашель, боль в горле. Также при гриппе могут наблюдаться насморк или заложенность носа, развивается отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, который распространяется на слуховые трубы. В результате больной гриппом испытывает боль в области ушей, их заложенность, может наблюдаться ухудшение слуха, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят, — подчеркнул он.

Он уточнил, что осложнения со стороны органов слуха — не редкость. Отиты обычно развиваются из-за присоединения бактериальной инфекции, чаще они бывают у детей. В целом, особый риск осложнений гриппа у пожилых людей, беременных женщин, детей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее в соцсетях россияне жаловались на частую потерю слуха после перенесенного гриппа A (H3N2), известного как гонконгский. Ранее главный эпидемиолог Карелии рассказала, какие штаммы гриппа фиксируют в республике, и сделала прогноз на январь.