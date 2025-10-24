РЕКЛАМА
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30
Новости

В Минздраве России призвали повысить штрафы для студентов-целевиков

00:10

В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

23:36

Важные новости, которые вы могли пропустить

22:20

На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши

22:16

«Сбормобиль» выедет в очередной рейс для сбора вторсырья у горожан

21:45

Пудожские пожарные взломали дверь и спасли мужчину

21:00

Музей движения «Динамо» открылся в Петрозаводске

20:36

Министр финансов России Антон Силуанов встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым

20:19

Премьер-министр Карелии Андрей Сергеев вручил награды лучшим труженикам Карелии

19:50

Петрозаводский университет впервые вошел в престижный мировой рейтинг вузов

19:33

Ушла эпоха: фотограф подсмотрел процесс снова завода «Холод-Славмо» в Петрозаводске

19:05

Одиннадцать человек признаны виновными в незаконном обороте наркотиков в Карелии и еще четырех регионах России

18:33

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП рядом с Карелией

18:05

Депутат Заксобрания Карелии Илья Раковский получил награду Совета Федерации

17:45

Мемориальную доску выдающемуся микологу откроют в Петрозаводске

17:38

Вице-премьер правительства России рассказал о мерах поддержки развития аквакультуры

17:20

Облачно, дождливо и до +9°С: прогноз погоды в Карелии на 25 октября

17:02

ДТП с пассажирским автобусом произошло в центре Петрозаводска

16:46

В российский прокат вышел приключенческий фильм-сказка «Горыныч»

16:40

Охотинспекторы в Карелии спасли медведицу из капкана

16:24

Водоснабжение в Питкяранте восстановлено после аварии

16:11

Изуродовавший лицо приятеля кондопожанин получил условный срок

16:01

Центробанк снизил ключевую ставку в России

15:49

Муниципалы Карелии могут подать заявку на Всероссийскую премию «Служение»

15:45

Обвиняемому в педофилии карельскому общественнику продлили арест

15:36

В России появилась возможность конфисковать автомобили за повторную езду в пьяном виде

15:30

Благоустройство Петрозаводска обсудили в прямом эфире «ЦУР объясняет»

15:10

500 тысяч сим-карт, используемых для мошеннических атак, изъяли после вступления в силу нового закона

15:02

Полыхающий автомобиль в Кеми тушили семеро пожарных

14:41

Компания «Баренц групп» поможет переехать из спального района в готовую квартиру в центре Петрозаводска

14:30

«Мозаику можно восстановить»: эксперты из Петербургской академии обследовали советское панно в Питкяранте

14:23

Видео с новой «Волгой» опубликовано в сети

14:01

Жителю Карелии вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки

13:31

На пляжи Анапы идет около 900 тонн мазута

13:16

Т2 и МТС поделят торговые площади

13:05

Часть пенсий в ноябре выплатят досрочно

12:55

Суд в Карелии взыскал с недобросовестного подрядчика более 150 тысяч рублей в пользу обманутых заказчиков

12:32

Жители Карелии могут присоединиться к акции «Плечом к плечу: помощь штурмовикам»

12:18

Картофель, огурцы и пылесос подорожали в Карелии за неделю больше всего

12:13

В Кемском районе Карелии раскрыли грабеж с угрозой применения насилия

12:01

В Карелии задержали подозреваемого в краже самоходной техники

11:44

Карелия попала в топ-5 регионов России с наибольшим ростом продаж антидепрессантов

11:20

Карело-финский эпос и рэп: спектакль «Куллерво» по-новому представили в Национальном театре Карелии

11:02

Стали известны подробности ДТП с мопедом в Петрозаводске

10:48

Названы три выплаты, которые пенсионерам нужно оформить до конца года

10:36

Новый авиарейс из Петрозаводска в Минск запустят в 2026 году

10:12

Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

10:04

74-летнюю женщину сбили на парковке торгового центра в Петрозаводске

09:44

Жителя Петрозаводска судили за неоднократное избиение родителей

09:22

Добровольную пожарную команду создали в поселке Кварцитный в Карелии

09:02

В МЧС показали фото последствий мощного пожара в автомастерских в Петрозаводске

08:41

Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября

08:22

На 70 процентов завершён ремонт участка трассы между Олонцом и Питкярантой

08:01

Интровертам рекомендуют посещать Карелию в ноябре

07:44

На трассе в сторону Карелии полностью перекроют движение транспорта

07:23

Общекарельский крестный ход пройдёт в Петрозаводске 4 ноября

07:02

Петрозаводчанка помогла компании «Мираторг» стать «Экспортёром года-2025»

06:40

Работодатели в России стали активнее приглашать на работу возрастных специалистов

00:13
В Минздраве России призвали повысить штрафы для студентов-целевиков
Сегодня 00:10 Общество
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал повысить штрафы студентам-медикам на целевом обучении.

фото: © Петрозаводский базовый медицинский колледж

По словам Михаила Мурашко, необходимо увеличить размер штрафов студентам программ медицинского образования, обучающихся по целевому договору. Это усилит ответственность таких студентов, цитирует его слова  ТАСС.

— Совершенствования нормативно-правового регулирования подготовки специалистов [можно достичь с помощью] усиления ответственности целевиков: это увеличение штрафов за несоблюдение условий целевого договора, возможность дальнейшего обучения целевика в ординатуре только по целевому договору и только с тем же заказчиком, — говорит Михаил Мурашко.

Он отметил, что министерство увеличило цифры контрольных приемов. Целевая подготовка специалистов показывает хорошие результаты. «Но тем не менее, мы видим, что есть проблемы непосредственно по возвращению к рабочим местам», — говорит министр.

Ранее Минздрав предложил законодательно закрепить целевой характер приема на все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах. За нарушение условий целевого договора для обеих сторон — как для студента, так и для работодателя — установить штраф, размер которого в три раза будет превышать стоимость обучения. Также выпускникам для допуска к первичной аккредитации будет необходимо отработать три года под руководством наставника. В конце августа Минздрав внес в Госдуму законопроект, в начале октября поправки прошли первое чтение.

