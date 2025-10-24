В Минздраве России призвали повысить штрафы для студентов-целевиков

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал повысить штрафы студентам-медикам на целевом обучении.

По словам Михаила Мурашко, необходимо увеличить размер штрафов студентам программ медицинского образования, обучающихся по целевому договору. Это усилит ответственность таких студентов, цитирует его слова ТАСС.

— Совершенствования нормативно-правового регулирования подготовки специалистов [можно достичь с помощью] усиления ответственности целевиков: это увеличение штрафов за несоблюдение условий целевого договора, возможность дальнейшего обучения целевика в ординатуре только по целевому договору и только с тем же заказчиком, — говорит Михаил Мурашко.

Он отметил, что министерство увеличило цифры контрольных приемов. Целевая подготовка специалистов показывает хорошие результаты. «Но тем не менее, мы видим, что есть проблемы непосредственно по возвращению к рабочим местам», — говорит министр.

Ранее Минздрав предложил законодательно закрепить целевой характер приема на все бюджетные места в медицинских и фармацевтических вузах. За нарушение условий целевого договора для обеих сторон — как для студента, так и для работодателя — установить штраф, размер которого в три раза будет превышать стоимость обучения. Также выпускникам для допуска к первичной аккредитации будет необходимо отработать три года под руководством наставника. В конце августа Минздрав внес в Госдуму законопроект, в начале октября поправки прошли первое чтение.