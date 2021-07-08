Реклама
Прислать новость
Поиски пропавшего в Петрозаводске 13-летнего мальчика завершены
08.07.2021 23:07
Стеновые панели изготовили в Петрозаводске для многострадального детского сада в поселке Ляскеля 1
Сегодня 10:32
Работодатели в Карелии ждут разъяснений, как наказывать работников, отказавшихся от вакцинации 13
Сегодня 14:32
Инспектора рыбоохраны в Карелии будут судить за то, что слишком усердно штрафовал рыбаков 5
Сегодня 07:35

В Минздраве Саратова посоветовали не заниматься любовными утехами после прививки

Новости. Общество
22:30, 09 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Замминистра здравоохранения Саратовской области порекомендовал воздержаться от любых повышенных нагрузок сразу после прививки.

Занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки, не рекомендуется при проведении вакцинации от коронавируса, заявил в четверг на брифинге замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. Об этом пишут РИА Новости.

«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — сказал он, отвечая на вопрос о том, что если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что вакцинированным на это время противопоказан секс.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что физические нагрузки при вакцинации от коронавирусной инфекции не противопоказаны, но не следует доводить себя занятиями до изнеможения, так как из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
03.07.2021, 18:34
Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 3
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»