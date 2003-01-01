В Минздраве выразили обеспокоенность фельдшерско-акушерским пунктом в Пудожском районе

Министерством учтена потребность строительства нового ФАПа в Новостеклянном.

В Минздраве Карелии выразили беспокойство «пугающим зданием ФАПа с дырой в потолке» в поселке Новостеклянное Пудожского района, на которое жалуются жители поселка.

— Минздрав Карелии разделяет озабоченность жителей поселка Новостеклянное по поводу условий оказания медицинской помощи, которые не соответствуют современным требованиям. В начале нашей работы по модернизации первичного звена на селе было 90% изношенных ФАПов и ВА, сейчас уже только 45%, — подчеркнули в министерстве.

В программе модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы министерством учтена потребность строительства нового ФАПа в Новостеклянном. На сегодняшний день программа находится на утверждении в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

В 2025 году планируется построить 17 новых объектов здравоохранения в Карелии, три из них – в Пудожском районе: врачебная амбулатория в поселке Шальский, ФАПы – в поселках Пудожгорский и Подпорожье.

В здании, где размещен ФАП, кровлю отремонтировали в 2024 году. Ремонт для поддержания помещений до строительства нового здания силами Пудожской ЦРБ будет продолжен.