В Мизндраве Карелии напомнили о важности прохождения диспансеризации

Если результаты первого этапа диспансеризации покажут отклонения в работе организма, человека направят на дополнительное обследование бесплатно
В официальном паблике Минздрава Карелии напомнили о том, почему важно проходить диспансеризацию и следить за своим здоровьем. Диспансеризация — бесплатное комплексное обследование по полису ОМС, направленное на раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска. Включает профилактический медицинский осмотр и дополнительные обследования (при необходимости). Диспансеризацию надо проходить регулярно: раз в три года до 40 лет и каждый год — после.
В рамках диспансеризации проводят такие исследования, как анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина в крови и уровня глюкозы в крови, определение сердечно-сосудистого риска (относительного — с 18 до 39 лет, абсолютного — с 40 до 64 лет), флюорография лёгких (1 раз в 2 года), электрокардиография в состоянии покоя (при первом прохождении медосмотра, ежегодно — с 35 лет), измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, далее — с 40 лет).
Женщинам от 18 до 64 лет проводят цитологическое исследование мазка с шейки матки, с 40 лет — маммографию.Мужчинам с 40 лет определяют уровень простатспецифического антигена в крови. Пациентам обоих полов с 40 лет исследуют кал на скрытую кровь, в 45 лет проводят эзофагогастродуоденоскопию — визуально обследуют верхние отделы желудочно-кишечного тракта.
Регулярные обследования и внимательное отношение к своему здоровью очень важны для раннего диагноза и своевременного вмешательства.
Жители Карелии могут пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства или в другом учреждении здравоохранения, к которому прикреплены. Записаться на приём можно в регистратуре, по телефону медицинского учреждения или через портал «Госуслуги».
Подробнее можно узнать в официальном паблике Минздрава Карелии в «ВКонтакте».