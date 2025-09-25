В многодетной семье из Карелии родилась «королевская двойня»

В многодетной семье Бойцовых из Кемского района Карелии родились двойняшки.
Мальчика назвали Тимофеем, а девочку — Эммой.
Когда в результате одной беременности появляются мальчик и девочка, это называют «королевской двойней». Рождение малышей зарегистрировали 23 сентября в Межрайонном отделе ЗАГС № 3. Новорожденные стали пятым и шестым ребенком в семье.
Счастливому отцу вручили свидетельства о рождении детей и поздравительные адреса от главы Республики Карелия Артура Парфенчикова. Управление ЗАГС Республики Карелия поздравило родителей с радостным событием и пожелало большой дружной семье счастья, здоровья и благополучия.
Напомним, 1 августа «королевская двойня» родилась в Кондопоге.