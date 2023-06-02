В многонаселенном районе Петрозаводска закроют железнодорожный переезд

На переезде запланированы ремонтные работы.

Как сообщили на сайте Октябрьской железной дороги, с 13 на 14 июня планируется перекрытие железнодорожного переезда на улице Антонова в петрозаводском районе Ключевая.

Проезд транспорта будет закрыт с 20.00 вечера 13 июня до 7.00 утра 14 июня.

Временное закрытие переезда будет связано с ремонтом, а объезд предполагается по улице Ключевая. В ОЖД попросили водителей быть внимательными при выборе маршрута следования.