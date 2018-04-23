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Новости. Политика
16:51, 23 Апреля 2018

В Молодежный совет Петрозаводска выберут трех депутатов

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Петрозаводчан приглашают стать кандидатами в депутаты Молодежного совета.

Конкурс, по итогам которого три народных избранника пополнят состав консультативно-совещательного органа, состоится 5 июня.

В Петросовете состоялось заседание постоянной контрольной комиссии. На нем депутаты рассмотрели порядок проведения довыборов в Молодежный совет Петрозаводска.

Дополнительные выборы потребовались потому, что три члена Молодежного совета в разное время объявили о прекращении своих полномочий. Именно на три вакантных места смогут претендовать петрозаводчане в возрасте от 14 до 30 лет.

Довыборы в форме конкурса пройдут по одномандатным округам №5, 8 и 11. При этом кандидату в депутаты не нужно жить или быть зарегистрированным на территории округа, от которого он выдвигается.

Конкурсная комиссия, в которую войдут члены постоянной контрольной комиссии горсовета, будет принимать документы от соискателей с 25 апреля по 28 мая 2018 года. В число необходимых документов входит заявление кандидата (или его законного представителя, если сам кандидат несовершеннолетний), автобиография, две фотографии, анкета, согласие на обработку персональных данных и эссе.

Эссе кандидатам предлагают писать в свободной форме. В то же время текст должен отражать представления соискателя об актуальных направлениях молодежной политики в его округе, а также видение своей деятельности в роли депутата Молодежного совета. Кроме того, к пакету документов можно добавить грамоты и прочие свидетельства личных достижений.

5 июня в 15:00 конкурсная комиссия проведет собеседования с кандидатами. Каждому соискателю депутаты зададут вопросы, ответы на которые должны будут раскрыть его готовность стать народным избранником. Решение об избрании депутатов Молодежного совета члены комиссии примут после собеседования.

По словам действующих членов Молодежного совета, уже сегодня есть желающие стать их коллегами по депутатскому корпусу. Молодые депутаты уверены, что заявки на участие в отборе подадут многие петрозаводчане, имеющие собственное видение решения стоящих перед городом проблем.

Члены постоянной контрольной комиссии единогласно одобрили проект решения. В ближайшее время решение, а также образцы документов будут опубликованы на сайте Петросовета.

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