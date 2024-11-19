«В моря ходят пароходы»: житель Петрозаводска вспомнил былые времена Беломорско-Онежского пароходства

Горожанин поделился фотографиями знаменитых сухогрузов, на которых в море ходили многие жители Карелии.

Петрозаводчанин Сергей Демоев поделился старыми фотографиями пароходов, на которых трудились многие работники плавсостава Беломорско-Онежского пароходства. Снимки опубликовали в паблике За БОП, не чокаясь….

Автор поста вспомнил стихотворение Гарольда Шафермана, посвященное судоходству.

В море ходят пароходы,

Совершают переходы.

В море ходят пароходы

Туда — сюда.

Сергей Демоев отметил, что фото отражают хронологию его трудовой деятельности в БОПе.

«Ещё были Балтийский-35, 39, 59.55, „Волго-Балт“ 148,174, „Выг“, „Корианги“, „Ковера“. Всем общий привет с кем работал или пересекался», — написал автор поста.

Ранее мы писали о том, что бывшего главного врача БОПовской больницы поздравили со 102-летием в Петрозаводске.