В московских музеях открыли зоны отдыха для питомцев

Столичные учреждения культуры присоединились к политике «дружелюбной к питомцам среды», чтобы посетители могли оставить собаку или другого питомца на время осмотра экспозиции.
Владельцы собак и других домашних животных получили новую удобную опцию для посещения музеев. «Московский комсомолец» со ссылкой на столичный Департамент культуры сообщает, что в пяти музейных объединениях Москвы открылись специальные зоны, где можно временно оставить питомца.
Эти «комнаты» или «уголки» оснащены всем необходимым для комфортного пребывания животного: лежанками, мисками с водой и лакомствами.
Идея нововведения: сделать поход в музей более доступным для тех, кто не хочет оставлять своего любимца дома одного или только что пришел с прогулки.
Это новшество — часть пет-френдли политики, дружественного отношения к посетителям с питомцами. Эту моду уже несколько лет назад подхватили магазины и рестораны, а теперь к ней подключились и учреждения культуры, — отмечается в сообщении Московского комсомольца.
При этом в ведомстве подчеркивают, что каждый музей оставляет за собой право устанавливать собственные правила посещения с животными. Если вы планируете взять питомца с собой прямо на экспозицию, этот вопрос лучше уточнить заранее по телефону или на сайте музея. Например, в Музее Москвы с собакой можно пройти только на некоторые временные выставки, а в постоянных залах ее присутствие запрещено. Для таких случаев новая зона отдыха станет идеальным решением.
Спецзоны для питомцев открылись в следующих музеях:
— Музей Москвы (м. «Парк культуры»).
— Московский музей современного искусства (м. «Кропоткинская»)
— Музей Николая Островского (м. «Тверская»).
— Музей Сергея Есенина (м. «Серпуховская»).
— Объединение «Выставочные залы Москвы» (включает 25 галерей в 9 разных округах города).
В Египте открылся самый большой музей в мире.