В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии

В столице России будет курсировать тематический поезд, посявщенный Карелии.

В торжественном запуске тематического поезда, посвященного нашей республике, принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков. Это стало возможным благодаря сотрудничеству правительства Карелии, Департамента транспорта Москвы и Московского метрополитена.

Как рассказали в департаменте транспорта Москвы, это уже двадцатый тематический состав с начала года. В вагонах поезда можно узнать, почему Карелию называют «легкими планеты», что такое «калитки», почему карельская береза так ценится, а также насладиться красотой местной природы. Оформление вагонов включает изображения известных памятников архитектуры, таких как музей-заповедник «Кижи», остров Валаам, а также природных достопримечательностей — горного парка «Рускеала», Ладожского и Онежского озер, рек и водопадов.

Внутри вагонов изображения живописных карельских пейзажей, символика национальных орнаментов, фотографии уникальных достопримечательностей, рассказал в телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев.

— Более 2/3 туристов, посещающих Республику Карелия, это жители двух крупнейших городов России — Москвы и Санкт-Петербурга. Тематические вагоны будут курсировать по одной из самых протяженных и оживленных линий Московского метрополитена — Арбатско-Покровской, синей ветке. В течение ближайших 6 месяцев поезд перевезет более 2 миллионов пассажиров. Для тех, кто еще не был в Карелии, новый поезд станет первым знакомством с республикой, с неповторимой красотой русского севера, — считает Олег Ермолаев.

Сегодня турпоток в Карелию более 1,5 миллиона человек в год. Рост налоговых поступлений от туризма в прошлом году составил 22%. Доля туризма в ВРП растет, сейчас уже 3,7%. Сейчас реализуется в регионе 100 инвестпроектов в сфере гостеприимства, которые позволят создать 3 тысячи новых рабочих мест.