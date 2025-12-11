Тонну недоброкачественной продукции обнаружили в карельских магазинах

В московском молоке и твороге обнаружили недопустимые жиры и кислоты.
Россельхознадзор привлек к ответственности предприятие, владеющее сетью магазинов «Доброцен» в Карелии. Проверки прошли в Петрозаводске, Сегеже и Лахденпохье.
В ходе проверок были выявлены продукты с истекшим сроком годности (печень свиная и говяжья, субпродукты, куриные окорочка, кальмар и т. д.), а также мясная и рыбная продукция без маркировки с информацией о производителе, датах изготовления, условиях хранения и сроках годности.
Также были отобраны 8 проб молока, творога, сметаны и сливочного масла и направлены для проведения лабораторных исследований в ФГБУ «ВГНКИ». У 5 проб продукция не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза.
— В твороге, произведенном в Москве, установлено наличие массовой доли говяжьего жира и микробная трансглутаминаза (наличие которых в продукте не допускается). В твороге из Московской области обнаружены растительные жиры, не заявленные производителем. В сливочном масле из Московской области установлено наличие массовой доли сорбиновой кислоты, наличие которой в продукте не допускается. В сметане, произведенной в Москве, также выявлены сорбиновая кислота и растительные жиры, а кроме того, установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, - уточнили в ведомстве.
За время проверки был наложен арест на 955 кг недоброкачественной продукции (688 кг — в Петрозаводске, 63 кг — в Сегеже и 204 кг в Лахденпохье). Продукцию подлежит уничтожению.
Организации выдано предписание устранить выявленные нарушения. Ведомство сообщило о них в Россельхознадзор по месту производства для принятия мер к предприятиям, допускающим выпуск небезопасной продукции.
Ранее сообщалось, что мясо с истекшим сроком годности продавали в Петрозаводске.