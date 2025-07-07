В «Москвариуме» поселились три капибары

Неуживчивых предшественников троицы передали в другие зоопарки.

В океанариуме на ВДНХ появились три новых обитателя — две самки и самец капибары. Об этом сообщили сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

Животные уже освоились в просторном вольере с двумя бассейнами, охотно общаются с тренерами и особенно любят лакомиться огурцами и морковью.

При этом прежние жители «Москвариума» — любимцы посетиителей капибары Санчо и Лючия — так и не подружились за время совместного проживания. Как отметили специалисты, характеры обитателей уникальны, и не исключены случаи несовместимости темпераментов.

— Несмотря на сложившийся образ самых милых животных, капибары — крупные грызуны, которым свойственна конкуренция за территорию и проявление соперничества, поэтому дружелюбное поведение к сородичам не гарантировано и в естественных условиях. Напротив, самцы могут проявлять признаки агрессии для установления иерархии в стае, — отметила заместитель генерального директора и руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер.

Для комфорта животных руководство океанариума приняло решение передать Санчо в Калининградский зоопарк, а Лючию — в Пермский. Там для них созданы все условия, и они смогут познакомиться с новыми сородичами.

— Это было непростое решение, но благополучие животных для нас важнее всего, — отметила Ирина Мейнцер.