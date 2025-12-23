В Москве два сотрудника ДПС погибли после подрыва служебного автомобиля

Во время взрыва погиб и человек, который предположительно и привел в действие взрывное устройство.
По данным Следственного комитета России, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли. Предположительно, погибший — человек, который произвел взрыв.
Следователи и криминалисты столичного СК России продолжают осмотр места происшествия. Следствием подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения.
Погибшиму лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, лейтенанту Максиму Горбунову — 25 лет. У него остались супруга и девятимесячная дочь.
Добавим, что взрыв произошел в 300 метрах от парковки, где 22 декабря произошел взрыв в автомобиле генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Генерал погиб.