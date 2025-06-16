В Москве на ВДНХ карельский Ильмаринен ковал монеты «сампо»

Международный туристический форум «Путешествуй!» прошел в Москве с 10 по 15 июня.

Мы уже рассказывали о международном форуме «Путешествуй!» на ВДНХ в Москве. Он завершился 15 июня. В деловой и фестивальной программах были задействованы более 85 регионов страны и делегации из зарубежных государств. Был на нем и стенд Карелии. В составе делегации — чиновники, представители Информационного туристского центра Карелии, команда представителей туроператоров республики.

Однако самым ярким представителем Карелии оказался наш земляк Юрий Рыбкин, которые в образе кузнеца Ильмаринена из эпоса «Калевала» ковал придуманные им же монеты «сампо». В монете карельский художник, известный также своими работами в стиле «наив», раскрывает секрет мельницы «Сампо». Карельские деньги он дарит и продает туристам и жителям города в качестве сувенира.

Свои монеты Юрий Рыбкин кует уже не первый год. Его часто можно встретить на набережной Петрозаводска. Самый интересный обладатель «сампо» — глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Рыбкин несколько лет назад увидел ее в Петрозаводске и вручил ей монету.

Юрий Рыбкин родился в Калининской области, но уже в раннем детстве переехал в Петрозаводск. Сначала отучился на слесаря-жестянщика. Позже отслужил в спецназе и освоил профессии шофёра и моториста-рулевого. Писать картины Юрий Рыбкин начал в 57 лет после сильного эмоционального потрясения — у его сына во сне остановилось сердце, но отец чудом заметил это и спас юношу.