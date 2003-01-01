В Москве назвали самые популярные слова в русском языке последнего времени

Сейчас ведется активная работа по упорядочиванию словарного состава в части заимствований.
Ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева назвала самые популярные в России слова последних месяцев. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС.
Среди существительных лидируют «вайб» (общее ощущение, настроение места или ситуации — Ред.) и «глазурь», активно используемое в контексте «гламурных» сюжетов в социальных сетях.
Самым популярным глаголом стала производная форма — «чилить», означающая отдыхать, расслабляться, бездельничать.
Также Краева отметила и популярное выражение — «дубайский шоколад», описывающее стиль жизни на неясные или сомнительные доходы.
— Сейчас ведётся активная работа по упорядочиванию словарного состава в части заимствований, — добавила ректор. — Важно воспитывать в носителях ответственность за свой язык и бережное отношение к нему.
Напомним, итоговое собеседование по русскому языку у девятиклассников пройдет 11 февраля