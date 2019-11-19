В Москве подтвердили готовность Прионежской сетевой компании к работе в холода

В министерстве энергетики России вышел приказ "О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019 – 2020 годов"

В приказе Минэнерго отмечено, что АО "Прионежская сетевая компания" получила высший индекс готовности к наступившему осенне-зимнему периоду.

- Все те задачи, что стояли перед компанией при подготовке наших сетей к работе в холода практически выполнены, - отметил главный инженер АО "ПСК" Владимир Тарачев. – В рамках нашей "Ремонтной программы" по всей зоне ответственности предприятия прошли ремонты линий электропередачи, подстанций, хозяйственных объектов. Сформирован аварийный запас для ликвидации ЧП любой сложности на энергообъектах.



В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.