В Москве сегодня состоится заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии

Заседание Госкомиссии проведет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как сообщили в карельском правительстве, на заседании будут рассмотрены вопросы комплексного развития в республике транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры и инфраструктуры связи.

Как нам стало известно, в Москву из Карелии выехала большая группа чиновников во главе с Артуром Парфенчиковым, который накануне провел в столице ряд важных встреч, в том числе, с Николаем Патрушевым.

Напомним, Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия была создана Указом президента РФ В.В. Путина 24 мая 2013 года.

В состав Госкомиссии входят руководители федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти. В рамках Госкомиссии постоянно действуют 6 рабочих групп.