В Москве снова заработал ковидный госпиталь

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в российской столице возросла на 48%.

С 19 сентября возобновляет работу резервный коронавирусный госпиталь в московских Сокольниках. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Shot.



«Медперсоналу к сегодняшнему дню было велено полностью подготовить все оборудование, медикаменты и системы функционирования госпиталя в Сокольниках, чтобы он мог заработать в полную силу», - отмечает источник.



Медицинский персонал уже вышел на смену. Запуск госпиталя связан с резким ростом числа заболевших COVID-19.



Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48% (показатель достиг 8,2 на 100 тысяч человек), а число госпитализаций увеличилось на 20,6%, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.



Увеличение числа госпитализаций произошло в 42 субъектах России, заболеваемость выросла в 70 регионах.



С 4 по 10 сентября в Москве госпитализировали 510 человек, один житель столицы умер. Эти показатели на 67% превышают статистику августа — с 14 по 20 августа было госпитализировано 346 человек.



Всего за прошедшую неделю в Москве выявлено 3040 случаев заболевания ковидом. Неделей ранее — меньше на треть — 1 857. Всего в России за неделю с 4 по 10 сентября выявлено 7 688 случаев при 1636 госпитализациях, а неделей ранее — 5217 случаев, среди которых 1 636 госпитализаций.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 18 сентября в здании правительства России вводится масочный режим.



Отметим, за неделю с 11 по 17 сентября в Карелии зарегистрировали 27 случаев заболевания коронавирусом.







