В Москве сообщили о готовности принять выставку-форум «Россия»

Выставка пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го.

В Москве готовы провести международную выставку-форум «Россия». Это стало известно из сообщения Сергея Собянина в Telegram-канале.

Мероприятие пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. На выставке регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят результаты своей работы.

«Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны», – отметил Сергей Собянин.

Отметим, что сейчас представители Карелии готовятся представить свою экспозицию на ВДНХ. Строители, дизайнеры и декораторы монтируют стенд, который покажет всю уникальность и неповторимость региона. Основной слоган экспозиции – «Сохраняя традиции, мы строим будущее».

По задумке, стенд расскажет посетителям о традициях, истории и культуре Карелии, презентует туристический, научный и промышленный потенциал Карелии.

«Мы привезем частичку Карелии. Гости смогут прикоснуться к нашим седым валунам, вдохнуть ароматы северного ветра и сосновой хвои, увидеть купола великих Кижей. А цифровая красавица Айно ответит на все вопросы о Карелии. Мы стараемся сделать стенд региона незабываемым, чтобы те, кто еще не был в Карелии, обязательно захотели к нам приехать!» – отметил Глава республики Артур Парфенчиков.

В международной выставке-форуме примут 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров. Для мультимедийных экспозиций и эффектной подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии: установлены 12 трансформаторных подстанций, проложены кабельные линии общей протяженностью 21 километр. Для удобства гостей будет курсировать дополнительный транспорт, установлены 30 новых остановочных павильонов.

Напомним, что выставка-форум «Россия» учреждена Указом Президента Владимира Путина.