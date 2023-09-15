В Москве создали уникальный аппарат для запуска сердца

В Москве разработали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца.
В Москве создали не имеющий аналогов в России автоматический аппарат для запуска сердца, пишет РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
«Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи», — написал мэр Москвы в Telegram-канале.
Как отметил Собянин, у аппарата нет аналогов в России. Кроме того, он обладает рядом преимуществ по сравнению с иностранными приборами.
Мэр Москвы также подчеркнул, что установка всей системы занимает 20 секунд. Ее можно будет применять в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях, добавил он. Кроме того, мэр поделился ближайшими планами. Так, в столице собираются дистанционно связать систему с аппаратом ИВЛ (искусственной ветиляциии легких), создав тем самым уникальный реанимационный комплекс, пишет РИА Новости.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание