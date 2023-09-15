В Москве создали уникальный аппарат для запуска сердца

«Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи», — написал мэр Москвы в Telegram-канале.

Как отметил Собянин, у аппарата нет аналогов в России. Кроме того, он обладает рядом преимуществ по сравнению с иностранными приборами.

Мэр Москвы также подчеркнул, что установка всей системы занимает 20 секунд. Ее можно будет применять в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях, добавил он. Кроме того, мэр поделился ближайшими планами. Так, в столице собираются дистанционно связать систему с аппаратом ИВЛ (искусственной ветиляциии легких), создав тем самым уникальный реанимационный комплекс, пишет РИА Новости.